e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir: Sosyal medya bununla çalkalanıyor

Vatandaşların kimi zaman unuttuğu, hatta hiç haberdar olmadığı birikmiş paralar, e-Devlet üzerinden birkaç saniyede sorgulanabiliyor.

Sosyal medyada yayımladığı videoda bir kadın kullanıcı, yöntemi adım adım anlattı.

“Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaşılan yönteme göre:

- E-Devlet arama kısmına "Takasbank" yazıldığında üzerinize kayıtlı iade, emeklilik veya yatırım fonu gibi paralar listelenebiliyor. Ancak burada görülen tutar bireysel emeklilikten kaynaklanıyorsa çekilmesi halinde sistem iptal olabiliyor.

- Arama kısmına "Şahıs ödemeleri" yazıldığında ise bir kurum ya da şahıs tarafından adınıza gönderilmiş, fakat elinize ulaşmamış paralar görülebiliyor.

- Çıkan tutarlar banka hesabına yönlendirilerek ya da PTT'den talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI

Videoda, bireysel emeklilik kapsamında biriken tutarların çekilmesi halinde mevcut planın sona ereceği belirtilerek kullanıcıların işlem öncesinde dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada yapılan bu sorgulama sayesinde vatandaşlar, varlığından habersiz oldukları paralarını öğrenebiliyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, uzmanların özellikle bireysel emeklilik işlemlerinde aceleci davranılmaması gerektiği uyarılarını gündeme getirdi.