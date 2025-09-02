Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi

Dünyanın en zengin isimlerinin listesini hazırlayan Forbes dergisi, listeyi güncelledi. Listeye göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti ağustos ayında 2,13 trilyon dolara yükseldi. İlk 10’daki milyarderlerden 4’ü değer kaybetti.

Ağustosta en çok kazananlar Google’ın kurucuları oldu. Alphabet hisselerinin yüzde 9 değer kazanmasıyla Larry Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Sergey Brin’in serveti ise 15,1 milyar dolar arttı.

Listenin en büyük kaybedeni ise Oracle’ın kurucusu Larry Ellison oldu. Temmuz ayında 37 milyar dolar kazanan Ellison, ağustosta Oracle hisselerinin yüzde 10 gerilemesiyle 29 milyar dolara yakın kayıp yaşadı.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sırada 415,6 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer alırken, onu 270,9 milyar dolarla Larry Ellison ve 253 milyar dolarla Meta CEO’su Mark Zuckerberg takip etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN İSİMLERİ

1. Elon Musk: 415,6 milyar dolar

2. Larry Ellison: 270,9 milyar dolar

3. Mark Zuckerberg: 253 milyar dolar

4. Jeff Bezos: 240,9 milyar dolar

5. Larry Page: 178,3 milyar dolar

6. Sergey Brin: 165,9 milyar dolar

7. Bernard Arnault: 154,1 milyar dolar

8. Steve Ballmer: 151,3 milyar dolar

9. Jensen Huang: 150,4 milyar dolar

10. Warren Buffett: 150,4 milyar dolar

731. Murat Ülker: 5,4 milyar dolar

875. Şaban Cemil Kazancı: 4,5 milyar dolar

1322. İpek Kıraç: 3 milyar dolar

1336. Erman Ilıcak: 2,9 milyar dolar