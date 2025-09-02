Dünyanın en zenginler listesinde Türkiye'den 4 isim yer aldı

Dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı Forbes 2025 milyarderler listesi açıklandı. ABD borsalarındaki dalgalı seyir bazı milyarderlerin sıralamasında değişikliğe yol açarken, bazı isimlerin serveti dikkat çekici şekilde arttı. Türkiye’den ise dört iş insanı listede servetlerindeki artışla öne çıktı.

ABD BORSASI ZİRVEYİ BELİRLEDİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 tarihli listesinde, ABD borsalarındaki performansın milyarderlerin servet artışında belirleyici olduğu görüldü. Özellikle teknoloji ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren şirket hisselerindeki değer artışları, bazı isimleri zirveye taşıdı.

EN ZENGİN 10 İSİM AÇIKLANDI

İşte Forbes 2025 listesine göre dünyanın en zengin 10 kişisi:

1. Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2. Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3. Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4. Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5. Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6. Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7. Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8. Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9. Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10. Warren Buffett – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRK MİLYARDERLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu yılın listesinde Türkiye’den dört isim servetlerinde kaydedilen artışla öne çıktı. Her biri küresel listede yer almayı başararak Forbes’un dikkat çeken iş insanları arasında yer aldı.

MURAT ÜLKER TÜRKİYE'DEN İLK SIRADA – 5,4 MİLYAR DOLAR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle listede 731. sırada yer aldı. Ülker’in serveti, bir önceki döneme göre 2 milyon dolar (%0,04) artış gösterdi.

ŞABAN CEMİL KAZANCI – 4,5 MİLYAR DOLAR

Kazancı Holding’in önemli hissedarlarından Şaban Cemil Kazancı, 4,5 milyar dolarlık varlığıyla 875. sıraya yükseldi. Kazancı’nın serveti 9 milyon dolar (%0,20) artış kaydetti.

İPEK KIRAÇ – 3 MİLYAR DOLAR

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık kişisel servetiyle listede 1322. sırada yer aldı. Kıraç’ın bu yılki artışı 21 milyon dolar (%0,70) olarak hesaplandı.

ERMAN ILICAK – 2,9 MİLYAR DOLAR

Rönesans Holding’in Başkanı Erman Ilıcak, 2,9 milyar dolarlık servetiyle 1336. sıraya yerleşti. Ilıcak’ın servetindeki artış ise 1 milyon dolar (%0,03) seviyesinde oldu.