Dünyaca ünlü şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyaca ünlü şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak
Yayınlanma:
Danimarka merkezli ilaç devi Novo Nordisk, küresel çapta 78 bin 400 çalışanıyla faaliyet gösterirken, başlattığı yeniden yapılanma kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Novo Nordisk'ten yapılan açıklamada, şirketin yapısını basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak, kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceği belirtildi.

Şirketin yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların 5 bininin şirketin merkezi Danimarka'da olmasının beklendiği bilgisi verildi.

Yarım milyondan fazla BT uzmanı çalıştıran şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını yaşıyorYarım milyondan fazla BT uzmanı çalıştıran şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını yaşıyor

Bu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 11,5'ine tekabül ediyor. Novo Nordisk, dünya çapında 78 bin 400 kişi çalıştırıyor.

Geçen yıl kısa bir dönem Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olan Novo Nordisk, yeniden yapılanmanın maliyetinin yaklaşık 8 milyar Danimarka kronu (1,3 milyar dolar) olmasını bekliyor.

Nisanda işten çıkarmalar beklenmedik oranda yükseldiNisanda işten çıkarmalar beklenmedik oranda yükseldi

Novo Nordisk, yeniden yapılanma planı çerçevesinde bu yıla ilişkin finansal beklentilerini de revize etti. Şirket, döviz kuru etkilerine göre düzeltilmiş faaliyet karının yüzde 4 ila 10 artmasını bekliyor. Daha önce yüzde 10 ila 16 faaliyet karı artışı öngörülmüştü.

Ozempic ve Wegovy isimli ilaçların üreticisi Novo Nordisk, ihtiyacın arttığı diyabet tedavisinde ABD'li rakibi Eli Lilly ile rekabet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak:AA

