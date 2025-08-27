Dünya devi açıkladı: Türkiye için fırsat olabilir

Yayınlanma:
ABD'li Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yatırım bankası, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye için fırsat olabileceğini kaydetti.

Dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarından biri olan ABD merkezli Goldman Sachs, Brent petrol fiyatlarında kayda değer bir düşüş beklediğini duyurdu. Banka, 2026 yılının sonuna kadar ham petrolün varil fiyatının 50 doların altına inebileceği tahmininde bulundu.

KÜRESEL STOKLARDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, 2025’in son çeyreğinden itibaren petrol arzındaki fazlalığın giderek artmasının beklendiği belirtildi. Banka, günlük petrol fazlasının 2026'nın son çeyreğine kadar ortalama 1,8 milyon varile ulaşabileceğine işaret etti. Bu fazlalığın, küresel petrol rezervlerinde yaklaşık 800 milyon varillik bir artışı beraberinde getireceği öngörülüyor.

Ayrıca, OECD ülkelerindeki depolanan petrol miktarının 2026 yılında 270 milyon varil seviyesine çıkarak, toplam küresel stokların yaklaşık üçte birini oluşturacağı aktarıldı. Talep tarafında yaşanabilecek olası gerilemelerle birlikte, Brent fiyatlarının mevcut 70 dolar seviyelerinin altına inebileceği ifade edildi.

2025'TE DENGELİ, 2026'DA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Banka, 2025 yılı boyunca Brent petrol fiyatlarının vadeli kontratlarla paralel bir seyir izleyeceğini tahmin ederken, 2026 itibarıyla OECD ülkelerindeki stok artışının hız kazanması durumunda petrol fiyatlarının bu seviyelerin altına sarkabileceğini belirtti.

TÜRKİYE İÇİN PETROLDEKİ DÜŞÜŞ FIRSAT OLABİLİR

Enerji ihtiyacını büyük ölçüde dış alımla karşılayan Türkiye için petrol fiyatlarındaki bu düşüşün pozitif etkiler yaratabilir. Son dönemlerde petrol ve doğalgaz keşifleri gerçekleşse de, Türkiye'nin enerji tüketimi ile üretimi arasındaki fark hâlâ sürüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

