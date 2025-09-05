Döviz kurunda günler sonra gelen yükseliş!

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne yükselişle başladı.

Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro da yeniden 48 TL'nin üzerine yükseldi.

5 Eylül 2025 Cuma günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 41,2500

SATIŞ(TL) 41,2553

Euro % 0,25

ALIŞ(TL) 48,1670

SATIŞ(TL) 48,1982

İngiliz Sterlini % 0,21

ALIŞ(TL) 55,5344

SATIŞ(TL) 55,5612