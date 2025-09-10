Dolu yağışı Isparta'yı felç etti: En az 100 milyon lira zarar var

Küresel ısınma, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zamanında yağmayan yağışlar, ani sel baskınlarına veya dolu yağışına dönüşerek tarım arazilerine ciddi zararlar veriyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde de geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, 5 bin dönüm arazide üreticilerin 100 milyon lira zarara uğramasına neden oldu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını ifade etti.

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğine dikkat çeken Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi" diye konuştu.

"BORÇ ERTELEME VE NAKDİ YARDIM GİBİ TALEBİMİZ OLACAK"

Dolu felaketine ilişkin Isparta Valisi Abdullah Erin ile toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, "Zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Tarım İl Müdürlüğünden borç erteleme ve nakdi yardım gibi talebimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 250 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut" dedi.