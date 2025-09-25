Doların kaç lira olacağını açıkladı: Yandık!

Yılın son çeyreğine girilmesi ile yıl sonu için ekonomik tahminler peş peşe gelmeye başladı. Ekonomi çevreleri dolar karşısında tarihinin en kötü dönemini geçiren Türk lirası için olumsuz tahminlerini açıkladı.

Uluslararası finans kuruluşu BBVA da Eylül 2025 tarihli "Türkiye Ekonomik Görünüm" raporunda Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının yıl sonundan sonra da süreceğini öngördü.

DOLARIN KAÇ LİRA OLACAĞINI AÇIKLADI

Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken, hizmet fiyatlarındaki yapışkanlık nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti.

Yılın ikinci çeyreğindeki pozitif büyüme verilerinin etkisiyle BBVA, 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini %3.5 - %4 aralığına yükseltti. 2026 yılı için büyüme tahmini ise %4 seviyesinde korundu.

Enflasyon beklentilerinde ise bir revizyona gidildi. Hizmet kalemlerindeki yüksek seyir ve yılbaşında beklenen idari fiyat artışları gerekçesiyle 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %21'den %23'e çıkarıldı.

BBVA, TCMB’nin güçlü rezerv pozisyonunun ve reel faiz oranlarının kısa vadeli oynaklıklara karşı bir tampon görevi görebileceğini vurguladı. Bankanın kur tahminlere göre 2026 sonunda dolar 52 lirayı buluyor.