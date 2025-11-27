Doları olanlar dikkat! ABD'li dev açıkladı

Küresel piyasaların nabzını tutan ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, doların geleceğine dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Bankanın 2026 projeksiyonlarına göre, doların saltanatı sarsılıyor; 2026 ortasına kadar sürecek "derin" bir değer kaybı kapıda.

DEĞER KAYBI NE KADAR SÜRECEK?

Morgan Stanley’nin hazırladığı 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü raporu, Amerikan Doları'nın önümüzdeki yıl izleyeceği dalgalı rotayı gözler önüne serdi. Analistlere göre, dolar 2026 yılının ortalarına kadar zayıflama eğilimini sürdürecek. Mevcut durumda 100 bandında seyreden Dolar Endeksi'nin, 2026'nın ikinci çeyreğinde 94 seviyesine kadar gerileyerek 2021'den bu yana en düşük düzeyini görmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında ise ibrenin tersine döneceği ve endeksin yeniden 100 seviyesine tırmanacağı öngörülüyor.

FED BEKLENTİLERİ TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRDİ

Banka, daha önceki analizlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında değer kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak son gelişmeler, bu karamsar tabloyu bir miktar yumuşattı.

G10 FX Strateji Başkanı David Adams, Ekim ayındaki Fed toplantısının, faizlerin önceden beklendiği kadar hızlı düşmeyeceği algısını güçlendirdiğini vurguladı. Bu durum, dolar için daha ılımlı bir negatif görünüm ortaya çıkardı.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA, ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Morgan Stanley, ABD ekonomisinin 2026 ortasında hız keseceğini, ancak yıl sonunda toparlanarak yüzde 1,8'lik büyüme oranına ulaşacağını tahmin ediyor. Enflasyon cephesinde ise Çekirdek PCE verisinin yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya ineceği öngörülüyor.

Altın tahminiyle şaşkına çevirdi! ABD'li banka o tarihe hazırlanıyor

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri Haziran 2026'ya kadar yüzde 3 ile yüzde 3,25 aralığına çekmesi beklenirken, bu hamlenin dolar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı belirtiliyor.

İKİNCİ YARIDA DOLARI NELER AYAKTA TUTACAK?

2026’nın ikinci yarısında ise doları destekleyecek üç kritik unsur sıralanıyor: ABD ekonomisinin şoklara karşı direnci, Fed’in faiz indirim döngüsünü sonlandırmasıyla faizlerde yaşanabilecek yukarı yönlü hareket ve yatırımcılar ile şirketlerin dolardaki zayıflamaya karşı "hedge" (korunma) talebinin azalması.