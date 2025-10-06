Dolar yükseldi euro düştü

Küresel piyasalarda faiz kararları ve iç politik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor. Yurt içinde enflasyon beklentileri yüksek seyrini korurken, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ve tahvil piyasasındaki satışlar döviz kurlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE GERİLEME

Son haftalarda dikkat çeken gelişmelerin başında TCMB rezervlerindeki zayıflama geliyor. Bankanın brüt döviz rezervleri, eylül ayının son haftasında yaklaşık 2,3 milyar dolar azalarak 82,4 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasalarda “savunma kapasitesi azalıyor” algısına yol açarken TL üzerindeki baskıyı artırdı.

Dünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdü

TAHVİL SATIŞLARI VE YABANCI ÇIKIŞI

Yurt içi tahvil piyasasında son iki haftada yaklaşık 12 milyar TL’lik yabancı çıkışı yaşandı. Artan tahvil faizleri, TL cinsi varlıklara ilgiyi sınırladı. Uzmanlara göre bu durum döviz talebini yükseltirken, Borsa İstanbul’da (BIST 100) endeksi de satış baskısıyla 4.900 puan seviyelerine kadar geri çekti.

KÜRESEL RİSKLER VE ABD DOLARININ GÜÇLENMESİ

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileriyle dolar endeksi (DXY) yeniden 108 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, gelişen ülke para birimlerinin genelinde olduğu gibi TL’de de zayıflamaya neden oldu. Öte yandan, Fed üyelerinden gelen “faizler uzun süre yüksek kalabilir” mesajı, dolar talebini desteklemeye devam ediyor.

Siyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadı

İÇ POLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

19 Mart’taki İBB operasyonu ve CHP Kurultayı’na ilişkin dava süreci, yabancı yatırımcı nezdinde siyasi risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından borsada satışlar hızlanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi. Analistler, “siyasi belirsizlik ortamının yatırımcı güvenini zayıflattığını” vurguluyor.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

6 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 41,6834

SATIŞ(TL) 41,6980

Euro % -0,22

ALIŞ(TL) 48,8626

SATIŞ(TL) 48,8751

İngiliz Sterlini % -0,25

ALIŞ(TL) 56,0741

SATIŞ(TL) 56,0919

Piyasalarda dövizde kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin süreceği beklentisi hakim. Ancak olası bir dış kaynak girişi veya Merkez Bankası’nın rezervleri destekleyici adımlar atması durumunda, kur üzerindeki baskı bir miktar hafifleyebilir.