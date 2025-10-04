Dünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdü

2025'in ilk 9 ayında küresel piyasalarda güçlü yükselişler yaşanırken, Borsa İstanbul (BIST 100) hem gelişmiş hem de gelişen piyasalardan negatif ayrıştı. Dolar bazında BIST 100 endeksi yüzde 4,7 değer kaybederken, dünya genelindeki borsalar çift haneli kazançlarla yatırımcısına pozitif getiri sağladı.

BIST 100 VE TÜRKİYE PİYASALARINDA GERİ KALMA

Yılın ilk çeyreklerinde BIST 100’de zaman zaman güçlü yükselişler ve tarihi zirveler görüldü, ancak ardından gelen derin düzeltmeler endeksin değer kaybetmesine yol açtı. Türkiye’nin negatif ayrışmasında yüksek faizler, siyasi belirsizlikler ve kurumsal yatırımcıların temkinli tutumu öne çıktı.

Analistler, yılbaşından itibaren Borsa İstanbul’un dolar bazında yatay seyrettiğini, buna karşılık küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla endekslerin belirgin yükselişler kaydettiğini belirtiyor.

REZERV KAYBI VE TAHVİL SATIŞLARI ETKİSİ

Yıl boyunca TCMB rezervlerinde görülen kayıplar ve devlet tahvillerinde artan satış baskısı da BIST 100 üzerindeki negatif performansa katkı sağladı. Yabancı yatırımcılar özellikle yüksek faiz ortamında kısa vadeli tahvil ve bono piyasasındaki riskleri dikkate alarak portföylerini daha güvenli enstrümanlara kaydırdı.

KÜRESEL PİYASALAR BIST’İN ÖNÜNDE

Gedik Yatırım’ın verilerine göre, Güney Afrika borsası yüzde 39, Doğu Avrupa gelişen ülkeler yüzde 47 değer kazandı. MSCI Dünya Endeksi yüzde 16 artarken, gelişen piyasalar ortalama yüzde 25 yükseldi. Latin Amerika yüzde 44 ve Gelişen Asya yüzde 26 artış gösterdi.

Veriler, Türkiye’nin hem gelişmiş hem de gelişen piyasalara kıyasla belirgin şekilde geride kaldığını ortaya koydu.

SİYASİ GELİŞMELERİN BORSAYA YANSIMALARI

19 Mart 2025’te gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu, yerel yönetimlere yönelik belirsizlikleri artırdı. Ardından CHP Kurultay davası süreciyle siyasette yaşanan gerginlikler, kısa vadeli sermaye hareketlerinde dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, BIST 100’ün küresel piyasalardaki pozitif trendin gerisinde kalmasının ana sebeplerinden biri olarak öne çıktı.

Siyasi kriz Borsa İstanbul üzerinde belirsizlik yaratarak yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler kısa vadeli sermaye hareketlerini yavaşlatırken endeksin küresel yükseliş trendinin gerisinde kalmasına neden oldu.