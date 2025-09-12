Dolar ve euro TL karşısında yükseldi

Dolar ve euro TL karşısında yükseldi
Yayınlanma:
Döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Hem içeriden hem dışarıdan gelen kritik veriler sonrası dolar ve euro TL karşısında yükseldi. İşte güncel kur...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, ABD'den gelen enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı hareketlenirken içeride de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı etkili oldu. Döviz kuru TL karşısında yükselişini sürdürdü.

ABD'den gelen veriler ve Donald Trump'ın Fed çıkışları ve tarifeleri sonrası küresel piyasada zayıflayan dolar, küçük adımlarla TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Günlerdir ara ara 48 TL'nin altına sarkan euro ise 48,5 bandında devam ediyor.

İşte 12 Eylül 2025 Cuma gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 41,3471

SATIŞ(TL) 41,3571

Euro % -0,09

ALIŞ(TL) 48,5182

SATIŞ(TL) 48,5618

İngiliz Sterlini % -0,18

ALIŞ(TL) 56,0905

SATIŞ(TL) 56,1482

ING: DOLAR YIL SONUNDA 45 TL

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 45,00, 2026 yıl sonu için ise 53,00 olarak belirlendi.

ING, Türk lirasına olan talebin, TCMB'nin sürdürdüğü sıkı para politikasıyla desteklendiğini ve bu nedenle uzun vadede liranın reel değer kazanmasının mümkün olduğunu aktardı. Ancak kısa vadede döviz kurlarında aylık ya da çeyreklik bazda istikrarlı değer artışlarının görülmeyebileceği de raporda vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

