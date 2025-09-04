Dolar ve euro ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Dolar ve euro alım satım yapacakların yakın takibinde. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar oldu? sorularına cevap arıyorlar. Döviz kurunda güncel tablo haberimizde...
Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?
Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.
Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.
Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne yükselişle başladı.
Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise yeniden 48 TL'nin üstüne çıktı.
4 Eylül 2025 Perşembe günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:
ABD Doları % 0,03
ALIŞ(TL) 41,1640
SATIŞ(TL) 41,1705
Euro % 0,24
ALIŞ(TL) 48,1144
SATIŞ(TL) 48,1517
İngiliz Sterlini % 0,17
ALIŞ(TL) 55,4363
SATIŞ(TL) 55,4727