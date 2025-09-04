Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Dolar ve euro alım satım yapacakların yakın takibinde. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar oldu? sorularına cevap arıyorlar. Döviz kurunda güncel tablo haberimizde...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne yükselişle başladı.

Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise yeniden 48 TL'nin üstüne çıktı.

4 Eylül 2025 Perşembe günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

2021/10/25/dolar-001.jpg

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 41,1640

SATIŞ(TL) 41,1705

Euro % 0,24

ALIŞ(TL) 48,1144

SATIŞ(TL) 48,1517

İngiliz Sterlini % 0,17

ALIŞ(TL) 55,4363

SATIŞ(TL) 55,4727

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Ekonomi
Altın rekorların rekorunu kırdı
Altın rekorların rekorunu kırdı
Akaryakıta dev zam geldi!
Akaryakıta dev zam geldi!