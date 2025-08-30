Dolar TL ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Döviz kurunda dolar TL karşısında değer kazanmaya devam etti. Euro ara ara düşse de yeniden 48 TL'nin üzerine çıktı. Peki dolar TL ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Dün 41 TL eşiğinin üzerinde seyreden dolar bugün de yükseldi kaldı. Euro ise dün çıktığı 48 TL'den aşağı sarktı.

30 Ağustos Cumartesi günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,33

ALIŞ(TL) 41,0977

SATIŞ(TL) 41,1828

Euro % 0,15

ALIŞ(TL) 47,9835

SATIŞ(TL) 48,1704

İngiliz Sterlini % -0,06

ALIŞ(TL) 55,5206

SATIŞ(TL) 55,5933

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

