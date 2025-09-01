Dolar TL haftaya nasıl başladı?

Yayınlanma:
Döviz kurunda yeni hafta yüksek başladı. Dolar önceki kapanışa göre küçük bir gerileme yaşarken euro 48 TL'nin üzerine tırmandı. İşte güncel döviz kuru...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni haftaya -0,5'lik düşüşle başladı.

Ancak TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise 48 TL'nin üzerine çıktı.

1 Eylül 2025 Pazartesi günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % -0,05

ALIŞ(TL) 41,1145

SATIŞ(TL) 41,1191

Euro % 0,33

ALIŞ(TL) 48,2268

SATIŞ(TL) 48,2339

İngiliz Sterlini % 0,17

ALIŞ(TL) 55,6380

SATIŞ(TL) 55,6489

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

