Dolar ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı.

Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçti.

İşte 11 Eylül 2025 Perşembe gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,03

ALIŞ(TL) 41,2791

SATIŞ(TL) 41,2847

Euro % 0,24

ALIŞ(TL) 48,3272

SATIŞ(TL) 48,4176

İngiliz Sterlini % 0,18

ALIŞ(TL) 55,9338

SATIŞ(TL) 55,9785

ING: DOLAR YIL SONUNDA 45 TL

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 45,00, 2026 yıl sonu için ise 53,00 olarak belirlendi.

ING, Türk lirasına olan talebin, TCMB'nin sürdürdüğü sıkı para politikasıyla desteklendiğini ve bu nedenle uzun vadede liranın reel değer kazanmasının mümkün olduğunu aktardı. Ancak kısa vadede döviz kurlarında aylık ya da çeyreklik bazda istikrarlı değer artışlarının görülmeyebileceği de raporda vurgulandı.