Dolar ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Döviz kurunda dolar yukarı yönlü hareket ederken euro yeniden 48 TL'nin altına sarktı. İşte güncel dolar, euro kuru...

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne yükselişle başladı.

Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise yeniden 48 TL'nin altına sarktı.

3 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

2021/10/25/dolar-001.jpg

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 41,1658

SATIŞ(TL) 41,1692

Euro % 0,06

ALIŞ(TL) 47,9382

SATIŞ(TL) 47,9630

İngiliz Sterlini % -0,03

ALIŞ(TL) 55,1316

SATIŞ(TL) 55,1480

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

