Dış ticaret verileri açıklandı: İhracatta gerileme!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada Ağustos 2025 dönemine ait dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Bakan Bolat, bu dönemde mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca %0,9 oranında bir düşüş yaşandığını ifade etti.

İHRACATTA SINIRLI GERİLEME

Bakan Bolat’ın verdiği bilgilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında toplam ihracat 21,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın Ağustos ayına göre %0,9 oranında azalış anlamına geliyor.

Ağustos ayı itibarıyla ithalat rakamı yaklaşık 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte, son 14 ayın en düşük ithalat seviyesi kayıtlara geçti. Bakanlık kaynakları, bu düşüşte yurt içi üretimin artması ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğunu belirtti.

Bolat, Ağustos 2025'te dış ticaret açığında da son 46 ayın en düşük seviyesi görüldüğünü söyledi.