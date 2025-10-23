Dikkat! Tarhanadan boya çıktı! Bakanlık tek tek isimlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihlali listesini güncelledi. Parçalanmış biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya, dana kıymada kanatlı eti tespit edildi. İşte gıda ürünlerinde yapılan ihlal ve hileler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ekim 2025 tarihinde gıda güvenliğine ilişkin yeni taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı.

Et, bal ve pekmez başta olmak üzere birçok üründe vatandaşın sağlığını tehdit eden hileler ortaya çıkarıldı.

BOYA KULLANILDI AMA GIDA BOYASI BİLE DEĞİL!

taklit-tagsis-7.png

"Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler" listesinde bir ürün yer aldı. "Yarı mamul parçalanmış biber"de gıdada kullanımına izin verilmeyn boya kullanıldığı tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE SAKATAT

taklit-tagsis-9.png

Bakanlığın açıkladığı listede en dikkat çekici bulgulardan biri et ürünlerine yönelik oldu. Dana kıyma ve sucuklarda kanatlı etine rastlanırken, bazı işletmelerin ürünlerinde baş eti, kalp ve taşlık gibi sakatatların kullanıldığı tespit edildi. Hileli ürünlerin özellikle Afyonkarahisar'daki firmalar tarafından piyasaya sürüldüğü belirlendi.

BALDA SAHTECİLİK

Arıcılık ürünlerinde de tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalar dikkat çekti. Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da süzme çiçek balı olarak satılan bazı ürünlerin içeriğinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

taklit-tagsis-8.png

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız ve hileli ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık ayrıca, taklit ve tağşiş yapan firmalara yasal yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

