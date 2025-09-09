Dev zam yürürlüğe girdi! Erdoğan gece yarısı siz uyurken imzaladı

Dev zam yürürlüğe girdi! Erdoğan gece yarısı siz uyurken imzaladı
Yayınlanma:
2024 Ağustos'tan bu yana 3'üncü kez zamlanan yurt dışına çıkış harcını 1000 liraya çıkaracak kararı Erdoğan gece yarısı siz uyurken imzaladı... Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararı ile dev zam yürürlüğe girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkışlarda ödenen harca 1 yılda 3'üncü kez zam yapıldı.

DEV ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Yurt dışı çıkış harcı Ağustos 2024'te 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. 2025 öncesi ise gelen zamla 500 liradan 710 liraya çıkarılmıştı.

Yurt dışına çıkış harç tutarları 1 Ocak 2025'ten bu yana 710 lira olarak uygulanıyordu.

dev-zam-yururluge-girdi-erdogan-gece-yarisi-siz-uyurken-imzaladi-2.jpg

Buna göre yüzde 40,8 zam gelen yurt dışı çıkış harcı, 710 liradan 1000 liraya yükseltildi. Zamlı yeni fiyat 9 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.

ERDOĞAN GECE YARISI SİZ UYURKEN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeye yer verildi:

Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

dev-zam-yururluge-girdi-erdogan-gece-yarisi-siz-uyurken-imzaladi-3.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Ekonomi
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Faiz kararı için geri sayım başladı: En uygun kredi oranları belli oldu!
Faiz kararı için geri sayım başladı: En uygun kredi oranları belli oldu!
5 yılda 20 kat zam: Uçaktan pahalı harç olur mu?
5 yılda 20 kat zam: Uçaktan pahalı harç olur mu?