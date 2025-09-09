Dev zam yürürlüğe girdi! Erdoğan gece yarısı siz uyurken imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkışlarda ödenen harca 1 yılda 3'üncü kez zam yapıldı.

Yurt dışı çıkış harcı Ağustos 2024'te 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti. 2025 öncesi ise gelen zamla 500 liradan 710 liraya çıkarılmıştı.

Yurt dışına çıkış harç tutarları 1 Ocak 2025'ten bu yana 710 lira olarak uygulanıyordu.

Buna göre yüzde 40,8 zam gelen yurt dışı çıkış harcı, 710 liradan 1000 liraya yükseltildi. Zamlı yeni fiyat 9 Eylül'den (bugün) itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeye yer verildi:

Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.