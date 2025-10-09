Dev tekstil fabrikasında 800 işçi greve çıktı!

Konkordato ve iflas furyasının en sert etkilediği sektörlerden birisi de tekstil sektörü. Peş peşe iflas ve konkordato haberlerinin ardından Tokat'ta bulunan ve Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Şık Makas'a ait CRS Kot firmasından grev haberi geldi.

66 GÜNDÜR MAAŞ ALAMIYORLAR

66 günden bu yana maaş alamadıklarını ifade eden yüzlerce işçi dün sabah vardiyasında iş bırakma eylemine başladı. İşçiler maaşlarını alamadıkları için büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek isyanlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kiramızı ve faturalarımızı bile ödeyemiyoruz. Çocuklarımız aç, bizden haber bekliyorlar"

Bu durumun sadece 2 ay ile sınırlı olmadığını, 1 senedir maaşlarını düzensiz aldıkların ifade eden işiler sabırlarının sonuna geldiklerini ve hak ettikleri ücreti alana kadar iş bırakma eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

ARTIK ÇARK DÖNMÜYOR

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, Öz iplik İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, ise "Fabrikamızda 800 kişi çalışıyor. Sektörde kriz var. İşçilerimiz 66 gündür maaş alamıyorlar. Artık çarkı döndüremiyorlar. Bir alın teri var. İşçi kardeşlerimizi toplayarak tepki göstermek istedik. Maaşlarımız eksik yatıyor" diye konuştu.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

CRS Kot fabrikasında iyi aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakan işçilerin tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmaya başladıklarını ifade eden bir açıklamada bulunan Umut-Sen, Şık Makas işçilerinin yanında olduklarını belirtti.