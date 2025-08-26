Dev hastane satıldı: Resmi açıklama yapıldı

Sağlık sektöründe art arda gerçekleşen satın almalara bir yenisi daha eklenirken, İstanbul’un önemli sağlık kuruluşlarından Özel Medistanbul Hastanesi, MLP Care bünyesine katıldı.

Medical Park ve Liv Hospital gibi markaların sahibi olan MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'nin devralındığını duyurdu.

YATAK KAPASİTESİ 150'YE ÇIKARILACAK

62 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanenin, yatak sayısının 150’ye çıkarılacağı ve adının “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak değiştirildiği açıklandı.

KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına,

Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."