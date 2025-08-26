Dev hastane satıldı: Resmi açıklama yapıldı

Dev hastane satıldı: Resmi açıklama yapıldı
Yayınlanma:
MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital markalarını barındıran grup olarak, KAP’a yaptığı açıklamada İstanbul Sultangazi’deki Özel Medistanbul Hastanesi’ni satın aldığını bildirdi.

Sağlık sektöründe art arda gerçekleşen satın almalara bir yenisi daha eklenirken, İstanbul’un önemli sağlık kuruluşlarından Özel Medistanbul Hastanesi, MLP Care bünyesine katıldı.

Medical Park ve Liv Hospital gibi markaların sahibi olan MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'nin devralındığını duyurdu.

YATAK KAPASİTESİ 150'YE ÇIKARILACAK

62 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanenin, yatak sayısının 150’ye çıkarılacağı ve adının “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak değiştirildiği açıklandı.

medistanbul.jpg

KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına,
Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
4. toplantı öncesi Memur-Sen'den Bakanlık önünde zam açıklaması
Memur-Sen Bakanlık önünde: Gözümüz Hakem'de, Hakem'in gözü Maliye Bakanlığı'nda