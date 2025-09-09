Dev banka açıkladı: Kayyum kararı Merkez'in işini zora soktu!

Hollanda merkezli finans kuruluşu ING, ağustos ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ile siyasi ve kurumsal gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karar alma sürecini karmaşıklaştırabileceğini değerlendirdi.

TCMB'DEN 200 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

ING’nin yayımladığı analiz raporuna göre, bu hafta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesi bekleniyor. Aralık ayında ise faizin yüzde 37 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

Raporda, "Faiz indiriminin büyüklüğünü belirlemede piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması kritik rol oynayacak. Ancak şu ana kadar bu oynaklık oldukça sınırlı kaldı." ifadesi yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Bankanın değerlendirmesinde, ağustos enflasyonunun fiyat istikrarı açısından süregelen zorlukları ortaya koyduğu vurgulandı. ING, 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisini yüzde 29,5'ten yüzde 30’a yükseltti.

Raporda ayrıca, faiz tahminlerine göre kısa vadede yüksek reel faiz ortamının korunacağı belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

ING, iç talebin gücünü göz önünde bulundurarak, 2025 yılına ait GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıkardı. 2026 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e güncellendi.

DOLAR/TL İÇİN 2025 VE 2026 TAHMİNLERİ

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 45,00, 2026 yıl sonu için ise 53,00 olarak belirlendi.

ING, Türk lirasına olan talebin, TCMB'nin sürdürdüğü sıkı para politikasıyla desteklendiğini ve bu nedenle uzun vadede liranın reel değer kazanmasının mümkün olduğunu aktardı. Ancak kısa vadede döviz kurlarında aylık ya da çeyreklik bazda istikrarlı değer artışlarının görülmeyebileceği de raporda vurgulandı.