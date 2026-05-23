Denizlerin yeni kralı tek seferde 10.800 araç taşıyan dev yola çıktı!

Glovis Leader gemisi , dünyadaki diğer tüm araç taşıyıcılarından daha fazla , yani 10.800 araç taşıma kapasitesiyle Nisan ayı sonunda yola çıktı.

HEM DEV HEM ÇEVRECİ: 10.800 ARAÇ KAPASİTELİ "YEŞİL" GEMİ LİMANDAN AYRILDI

Gemi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin (CSSC) bir yan kuruluşu olan Guangzhou Shipyard International (GSI) tarafından inşa edildi ve Kore'nin önde gelen denizcilik şirketlerinden HMM'ye ( Hyundai Merchant Marine) teslim edildi.

Elektrikli araçlara yönelik küresel talep artmaya devam ederken, Glovis Leader gemisi en katı uluslararası emisyon standartlarını karşılarken çok çeşitli kargoları taşımak üzere tasarlandı. Bu gemi sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Çin'in yüksek teknoloji gemi inşasında artan hakimiyetinin de bir sembolüdür.

230 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve araç depolama için 14 güverteye sahip olan bu yeni okyanus devi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve geleneksel yakıt kullanan çift yakıtlı bir motora sahip.

Glovis Leader, boyutunun ötesinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tier III emisyon standartlarına uyarak geleneksel ro-ro gemilerine kıyasla karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaktadır . Kıyıdan elektrik enerjisine bağlanabilme özelliği, geminin limandayken motorlarını kapatmasına olanak tanıyarak yerel hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Çin , küresel gemi inşa pazarının %50'sinden fazlasına sahip . Glovis Leader'ın teslimatı, Guangzhou'nun küresel bir denizcilik merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Aslında, seri üretim modeli, Çinli tersanelerin verimliliklerini neredeyse %30 oranında artırmalarına olanak tanıyor .

Özellikle 2025 yılında Çin, küresel gemi inşa pazarındaki en büyük payını 16. yıl üst üste korudu. Glovis Leader , küresel otomobil ticaretinin hacminin ve hızının, yeni enerji teknolojisine sahip araçlara hızlı geçişe ayak uydurabileceği yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor .