Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile işverenler sendikası görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve sendika heyeti ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerli sosyal medya uygulaması olan NSosyal hesabından görüşmeye dair açıklama yaptı. Yılmaz, TİSK yönetiminin beklentilerini ve önerilerini dinlediğini ifade ederken "2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızın (OVP) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

cevdet-yilmaz-tisk-heyetini-kabul-etti-887681-263810.jpg

Yılmaz açıklamasının devamında "Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; makroekonomik istikrarı güçlendirmek, yatırımı ve istihdamı artırmak, sosyal refahı geniş kesimlere yaymak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. OVP'yi de bu hedeflere ulaşmak üzere kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz" mesajını yayımladı.

cevdet-yilmaz-ve-tisk.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, görüş ve katkılarıyla OVP hazırlık çalışmalarına katkı sunduğunu belirttiği TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür ettiğini belirtti.

Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı gibi isimler de katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

