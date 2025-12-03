Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı kapsamında engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu vurguladı. Açıklanan son enflasyon rakamlarına değinen Destici, aylık bazda 0,87 olarak duyurulan enflasyonun yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde, yaklaşık yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

"ENFLASYON YÜZDE 31 İKEN KİRA ARTIŞI NEDEN YÜZDE 36?"

Enflasyon verileri ile kira artış oranları arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Destici, vatandaşın lehine olmayan bir hesaplama yapıldığını öne sürdü. Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllık enflasyon yüzde 30-31 bandında beklenirken, yıllık kira artış oranına baktığımızda bu rakam yüzde 35,9 yani yaklaşık yüzde 36 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30-31 ise kira artışı niye 36? Burada bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef en hafif tabiriyle vatandaşın lehine gözükmüyor."

"ARADAKİ FARKI NASIL ÖDEYECEKLER?"

Kamuoyunda konuşulan yüzde 25'lik asgari ücret artışı senaryolarını eleştiren Destici, kira artışları üzerinden somut bir örnek verdi. Destici, "Asgari ücretin yüzde 25 artırılacağı konuşuluyor. Ancak kira artışı yüzde 35,9. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Asgari ücretli zaten en dipten maaş alıyor. Diyelim ki asgari ücret 22 bin lira, yüzde 25 artışla 27 bin lira civarına çıktı. Diğer yanda 10 bin lira olan kira, yüzde 36 artışla bir anda 14 bin liraya yükseliyor. Çalışanın alacağı 4-5 bin liralık farkın neredeyse tamamı kira farkına gidiyor. Bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu gerçekleri de göz önünde bulundursunlar" dedi.

"GEÇEN YILDAN YÜZDE 20 ALACAK VAR"

Destici, asgari ücretin belirlenmesinde "adalet" vurgusu yaparak kendi formülünü ve talep ettiği net rakamı açıkladı. Geçen yıl yapılan zammın enflasyonun altında kaldığını hatırlatan Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kere daha net söylüyorum; asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü geçtiğimiz ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonu enflasyonu da yüzde 30-31 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oranı da üzerine koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış yapılmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 TL olmalıdır."