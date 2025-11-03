Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?

Elektrikli araç, 130 cm'ye kadar boydaki çocuklara yönelik tasarlandı.

Duyguları yansıtan LED ışıklar ve kulak şeklindeki sensörlerle Kids Mobi, bir arabadan çok çizgi film karakterine benziyor.

İç mekanda tek kişilik bir koltuk ve yolculuk sırasında çocukla sohbet eden "UX Friend" adlı bir yapay zeka asistanı yer alıyor.

Toyota, amacının çocuklara tıpkı yetişkinlerin arabalarında olduğu gibi özgürlük ve bağımsızlık duygusunu vermek olduğunu söylüyor.

Bir çocuğun otonom bir araçta tek başına seyahat etmesi fikri kulağa garip gelse de şirket, gelecekte bunun bir okul otobüsünden daha güvenli olabileceğine inanıyor.

Proje, AI x Robotics Data Center programının bir parçası olduğundan fuardan sonra da geliştirilmesine devam edilecek.

Şimdilik Kids Mobi, ziyaretçilerin yakından görebileceği ve hatıra olarak orijinal bir Toyota kolyesi alabileceği bir konsept olarak kalmaya devam ediyor.