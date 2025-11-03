Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Yayınlanma:
Toyota, Japonya'daki 2025 Mobility Expo'da sıra dışı bir konsept tanıttı: Kids Mobi adı verilen, çocuklara yönelik küçük bir otonom araç.

Elektrikli araç, 130 cm'ye kadar boydaki çocuklara yönelik tasarlandı.

Duyguları yansıtan LED ışıklar ve kulak şeklindeki sensörlerle Kids Mobi, bir arabadan çok çizgi film karakterine benziyor.

image-3.webp

İç mekanda tek kişilik bir koltuk ve yolculuk sırasında çocukla sohbet eden "UX Friend" adlı bir yapay zeka asistanı yer alıyor.

Toyota, amacının çocuklara tıpkı yetişkinlerin arabalarında olduğu gibi özgürlük ve bağımsızlık duygusunu vermek olduğunu söylüyor.

image-1.webp

Bir çocuğun otonom bir araçta tek başına seyahat etmesi fikri kulağa garip gelse de şirket, gelecekte bunun bir okul otobüsünden daha güvenli olabileceğine inanıyor.

Proje, AI x Robotics Data Center programının bir parçası olduğundan fuardan sonra da geliştirilmesine devam edilecek.

image-2.webp

Şimdilik Kids Mobi, ziyaretçilerin yakından görebileceği ve hatıra olarak orijinal bir Toyota kolyesi alabileceği bir konsept olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Borsa İstanbul günü yüzde 0,81 artış oranıyla kapattı
Borsa İstanbul günü yüzde 0,81 artış oranıyla kapattı
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!