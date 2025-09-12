Çocuğu da yok: Modacı Armani mirasını kime bıraktı?

Modanın dev ismi İtalyan modacı Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı. Çocuk sahibi olmayan Armani'nin mirasını bırakacağı bir kişi olmazken, ünlü modacı kademeli satış ve halka arz istedi. İki dev şirrketi önerdi.

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani’nin hayatını kaybetmesinin ardından, şirketine dair hazırladığı vasiyetin detayları gün yüzüne çıktı. Vasiyet, Armani’nin sahibi olduğu moda imparatorluğunun kademeli olarak el değiştirmesini veya halka arz edilmesini öngörüyor.

ŞİRKET HİSSELERİNDE KADEMELİ DEVİR PLANI

Reuters’ın ulaştığı vasiyetnameye göre, varislerin öncelikle Giorgio Armani S.p.A.’nın yüzde 15’lik hissesini, tasarımcının ölümünden sonraki 18 ay içinde satmaları bekleniyor. Ardından, aynı alıcıya 3 ila 5 yıl içerisinde ek olarak yüzde 30 ila 54,9 oranında ilave hisse devri planlanıyor. Bu adımların mümkün olmaması durumunda ise şirketin halka açılması ikinci bir alternatif olarak sunuluyor.

LÜKS DEVLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Vasiyet metninde, öncelikli alıcılar olarak LVMH, L’Oréal ve EssilorLuxottica gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren lüks markalar gösterildi. Bunun yanı sıra, Armani markasıyla mevcut iş ilişkileri bulunan diğer prestijli şirketlerin de potansiyel alıcı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ARMANİ’NİN ÖZGÜN YÖNETİM TARZI VE ŞİRKETİN GELECEĞİ

1970’li yıllarda hayat arkadaşı Sergio Galeotti ile birlikte Armani markasını kuran Giorgio Armani, şirketin hem yaratıcı süreçlerinde hem de yönetiminde tek söz sahibiydi. Herhangi bir çocuğu bulunmayan Armani, mirasını bırakacağı doğrudan bir varis olmadan hayatını kaybetti.

GELİRLER İSTİKRARLI, KÂRLILIK DÜŞÜŞTE

Armani Grubu, 2024 yılında 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde ederek güçlü bir satış performansı gösterdi. Ancak moda sektöründe küresel düzeyde yaşanan yavaşlama nedeniyle, şirketin kârlılığında düşüş gözlendi.

