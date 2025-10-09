Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi

Çinli üreticilerin küresel otomotiv endüstrisindeki atağı hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken son "oyuncu" ise Volvo , Polestar , Lynk & Co ve Lotus'un da sahibi olan Geely grubunun premium markası Zeekr oldu .

Zaten sekiz Avrupa ülkesinde satışa sunulan Zeekr, lüks SUV segmentinde dengeleri tersine çevirmeye çalışıyor. Zeekr 9X , birçok kişinin " Çin'in Rolls-Royce Cullinan'ı" olarak tanımladığı bir model .

13 DAKİKA SONRA 10.000 ADET SATIŞ KAYDEDİLDİ!

Modelin resmi tanıtımı birkaç ay önce yapılmış olmasına rağmen, tüm beklentilerin üzerinde bir kabul gördü; siparişlerin başlamasından sadece 13 dakika sonra 10.000 adet satış kaydedildi!﻿

Özellikle 9X'in sahip olduğu yüksek performans, ileri teknoloji sistemleri ve kapsamlı konfor çözümleriyle premium özellikler arayan bir kitleye hitap eden bir modelden bahsettiğimiz düşünüldüğünde bu rakam oldukça etkileyici.

DAHA DETAYLI ANLATMAK GEREKİRSE...

Zeekr 9X'in kaputunun altında 279 beygir gücünde 2.0 litrelik turbolu dört silindirli bir motor yer alıyor ve bu motora sırasıyla 395 ve 500 beygir gücünde iki adet elektrik motoru eşlik ediyor.

Toplam kombinasyon 1.000 beygir gücünden fazlasını sunuyor ve 0-100 km/s hıza 3 saniyeden kısa sürede ulaşarak süper otomobil performansı sunuyor . Uzunluğu 5,24 metreye ulaşırken , tasarımı ikonik Rolls-Royce Cullinan'dan belirgin izler taşıyarak Avrupa lüks SUV'larına açıkça gönderme yapıyor . Ayrıca dört tekerlekten çekiş seçeneği de mevcut.

Zeekr, modeli 55 veya 70 kWh kapasiteli iki adet CATL Freevoy batarya ile sunarken, 900 Volt mimarisi sayesinde %20'den %80'e şarj işlemi sadece 9 dakikada tamamlanıyor ve böylece sınıfındaki bir SUV'da bugüne kadar sunulan en hızlı şarj sistemlerinden birini bünyesinde barındırıyor.

9X, performansının yanı sıra sahip olduğu teknoloji seviyesiyle de etkileyici. Daha spesifik olarak, beş LiDAR sensörü (biri uzun menzilli) ve dört kör nokta sensörü içeren Qianli Haohan H9 akıllı sürüş sistemini kullanan dünyadaki ilk SUV .

Ayrıca, verileri gerçek zamanlı olarak işleyip yorumlayabilen 1.400 TOPS işlem gücüne sahip iki adet Thor işleme sistemi ve yoğun sis veya gece gibi sınırlı görüş koşullarında bile engelleri tespit edebilen kızılötesi AEB (Otomatik Acil Frenleme) sistemi bulunuyor.

Zeekr 9X , iç mekanda premium tasarımıyla öne çıkıyor. Kabin , elektrikli yatırılabilir koltuklar , masaj , havalandırma ve ikinci sıra ısıtmanın yanı sıra yatırılabilir ayak dayanağıyla 2 +2+2 konfigürasyonuna sahip .

Üçüncü sırada güneşlikli bir sunroof bulunurken , Flybridge tavanı neredeyse tamamen açılır bölmeli panoramik camdan oluşuyor . Donanımlar arasında hafızalı otonom park sistemi , sürücüsüz navigasyon ve ortama uyum sağlayan interaktif Star Diamond Matrix aydınlatması yer alıyor.

9X serisi, farklı performans ve menzil ihtiyaçlarını karşılayan dört versiyondan oluşuyor . Temel Max versiyonu 300 kilometre menzil sunuyor (CLTC standardı) ve yaklaşık 54.700 avroluk başlangıç ​​fiyatına sahip.

Ultra versiyonu , 57.110 avroluk fiyatıyla menzili 380 kilometreye çıkarırken, Hyper ise 66.040 avroluk fiyatıyla etkileyici bir 1.030 kW (yaklaşık 1.400 beygir) güç ve 355 kilometre menzil sunuyor. Son olarak, aynı 1.030 kW güce sahip en üst seviye Black Edition versiyonu , 70.970 avro fiyatla ek donanımlar ve farklı bir estetik sunuyor.

Zeekr, 9X'in Avrupa'da satışa sunulup sunulmayacağını henüz doğrulamadı, ancak Geely grubunun birçok pazardaki güçlü varlığı göz önüne alındığında, bu olasılığın oldukça olası olduğu düşünülüyor. Nihayet Eski Kıta'da satışa sunulursa, lüks ve performansı çok daha düşük bir fiyata sunarak premium SUV segmentindeki modellere ciddi bir rakip olacak .