Çin’in otomotiv tahtında oturan en güçlü markalar:

Eğer Asya ülkelerinden gelen yeni markaların akınının oyunu değiştireceğini düşünüyorsanız, henüz hiçbir şey görmemişsiniz demektir!

Hemen hemen… basit bir portföye sahip olan BYD ile başlayalım; ana markası BYD ve bağlı kuruluşları Denza , YangWang ve Fang Cheng Bao.

Changan , Avatr , Deepal, Nevo, Volga ve Kaicheng'in sahibidir ve Chery şemsiyesi altında aynı adı taşıyan markanın yanı sıra Fulwin, Omoda, Jaecoo, Jetour, Exeed, iCar, Luxeed, Rely de faaliyet göstermektedir.

Geely'e gelince , liste daha da uzun çünkü Zeekr, Proton, Farizon, LEVC, Galaxy, Volvo, Lotus, Lynk & Co, Polestar, Smart, Geome, Belgee ve Radar'ın tamamına veya bir kısmına sahip!

Munoz'a göre, bu dört grup Çin'deki tüm satışların %56'sını oluşturuyor. Dördü de devlet sübvansiyonu alırken, Chery ve Changan fiilen devlete ait!

Peki ya bu ilk dörtlüden sonra? Çatısı altında birden fazla marka bulunduran dört grup daha var: MG, LDV, Maxus, IM ve Roewe'nin sahibi SAIC ; Maextro, JAC, Evo ve Nord'un sahibi JAC; Arcfox, Foton, Tiger ve Stelato'nun bağlı ortaklıkları olan BAIC ve MHero, Voyah, Lingxi, Nammi ve Venucia'nın sahibi Dongfeng.

Bunların yanı sıra, bağımsız olarak faaliyet gösteren birçok girişim de bulunmaktadır. Bunlar arasında Onvo ve Firefly'ı kuran Nio , Avrupa'da Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Leapmotor, Xpeng, Aiways, Neta, Xiaomi, Li Auto ve Rox bulunmaktadır.

Munoz, daha sonra bu kez 109 (!) markanın ürünlerine ve pazardaki konumlarına göre sıralandığı bir grafik daha yayınladı.

Bu piramidin en lüks markaları Hongqi, YangWang ve Maextro'dur . Yüksek teknoloji kategorisinde ise Xiaomi, Nio ve Luxeed gibi markalar yer almaktadır.

Daha sonra premium , neredeyse yarı premium ve benzeri kategoriler geliyor , ta ki küresel çapta faaliyet gösteren markaların teknolojik hızına yetişemeyen eski markaların yer aldığı piramidin tabanına ulaşana kadar.

Ve bunlar , üç haneli marka sayısıyla bu kaosu sürdürmek zor olsa da, ortadan kaybolma riski taşıyan ilklerdir .

