Çiftçi devletten 480 milyar lira alacaklı çıktı: Anayasa maddesiyle açıkladı

Nisan ayında don felaketi ile mahsulü daha çiçek açmışken ölen üretici kara kara düşünürken bir de kurak geçen yaz mevsiminden darbe aldı.

İktidardan gelen destek tutarları yaraya merhem olmayınca ayağa kalkmak için krediye sarılan üretici borç batağına düştü. Üreticinin felaket yılından kurtulabilmesi için formülü veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin alacaklı olduğunu açıkladı.

ÇİFTÇİ DEVLETTEN 480 MİLYAR LİRA ALACAKLI ÇIKTI

CHP, saha çalışmaları kapsamında Ömer Fethi Gürer ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Nevşehir'e gitti. Çok sayıda partilinin de yer aldığı heyetle çiftçinin durumunu yerinde tespit eden Gürer, 135 milyar liralık desteğin yetersiz kaldığını ifade etti.

İktidarın ekonomi ile tarım politikalarını eleştiren Gürer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkeye çözüm değil, sorun getirdiğini ifade ederek "Türkiye tarımda üretim planlaması yapmadığı için hem çiftçi mağdur oluyor hem de tüketici yüksek fiyatlara mahkum ediliyor” dedi.

Çiftçinin 2025 yılı için devletten 480 milyar lira alacaklı olduğunu da açıklayan Gürer, 135 milyar lira olarak açıklanan desteğin aslında 615 milyar lira olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

ANAYASA MADDESİYLE AÇIKLADI

Gürer, yaptığı açıklamada, erken seçim çağrısını yinelerken çiftçinin destek ödemesinin Anayasa ile belirlendiğini şu sözlerle açıkladı:

''Bugün çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 1 trilyon 56 milyar lirayı bulmuş durumda. Oysa Anayasa’nın 45. maddesine göre milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor. Bu destek verilseydi 2025 yılı için 615 milyar lira olması gerekirken, şu anda verilen destek sadece 135 milyar lira. Yetersiz destek ve yanlış planlama yüzünden tarım her geçen gün daha da çöküyor."

“Patates tarlada kaldı, üretici maliyetini bile karşılayamıyor. Aynı sorun domates, biber, karpuz ve kavunda da yaşanıyor. Türkiye tarımda üretim planlaması yapmadığı için hem çiftçi mağdur oluyor hem de tüketici yüksek fiyatlara mahkum ediliyor.''

''KURAKLIK TEHDİDİ GİDEREK BÜYÜYOR''

Türkiye’nin ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Gürer, suların verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün birçok gölet ve barajda su seviyesi kritik düzeyde. Dereler kuruyor. Akdeniz ve Karadeniz’de boşa akan suların Anadolu’ya yönlendirilmesi gerekir. Bilimsel ve planlı adımlar atılmadıkça tarımda sorunlar bitmez" ifadesini kullandı.

“ÇÖZÜM ERKEN SEÇİM”

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen CHP’li Gürer, ''Biz Cumhuriyet’in kurucu partisiyiz. Halkın sorunlarını biliyoruz ve bu sorunların çözümü için varız. Ülke yönetilemiyor, ekonomiden tarıma her alanda kriz derinleşiyor. Çözüm erken seçimdir. Halkımızın desteğiyle iktidara gelip Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız'' dedi.