CHP'li Başarır pazara gitti, emekli çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı: Açız bizi kurtarın

Mersin Mezitli ilçesinde Akdeniz mahallesi Semt pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, pazarda vatandaşların şikayetlerini dinledi.

Pazar alışverişi yapmaya çalışan yurttaş, hayat pahalılığı ve yüksek fiyatlardan yakındı.

Emekli anlattı dinleyen ağladı: "Gıdasızlıktan her hastalık bende"

Enflasyonun artmaya devam ettiği, alım gücünün düştüğü, döviz kurlarının yükseldiği ve işsizliğin yaygınlaştığı bir ortamda emeklilerin geçinmesinin artık imkansız hale geldi.

"GERÇEKTEN BİZİ DİLENCİ YERİNE KOYDULAR ARTIK"

Emekli vatandaşın, "Gerçekten bizi dilenci yerine koydular artık. Kendime hakim olamıyorum şu an. Yani ne olacak, ben eski şeyi istiyorum. Eski sistemi istiyorum vekilim, lütfen ne olur daha çok dile getirin" sözleri üzerine Başarır, "Ne yapmam gerekiyorsa Elimden geldiği kadar yapacağım" ifadelerini kaydetti.

EMEKLİ: AÇIZ, BİZİ KURTARIN

Vatandaş: Bu emeklinin hali ne olacak ya.

Ali Mahir Başarır: Evet o yüzden buradayız.

Vatandaş: Gerçekten açız, açız, açız. Açlığı tarif edebilir mi? Açız ya.

Sürünüyoruz, gerçekten sürünüyoruz ya. Ben onkoloji hastasıyım. Şimdi gıdalı beslenmem lazım. 15 milyonla nasıl gıdalı besleneceğim ben ya.

Vatandaş: Gerçekten bizi dilenci yerine koydular artık. Kendime hakim olamıyorum şu an. Yani ne olacak, ben eski şeyi istiyorum. Eski sistemi istiyorum vekilim, lütfen ne olur daha çok dile getirin.

Ali Mahir Başarır: Sor, sor, Sor.

Vatandaş: Yani şimdi millet el açmak değil de yani insan bu bizim gururumuzu incitiyor ya.

Vatandaş: Yani gerçek diyorum samimi iyi ki denk geldik, söyledim size. Yani ben hakkımı istiyorum, ben devletten sadaka istemiyorum ya. Ben hakkım olanı istiyorum.

Vatandaş: Allah bizi bu hale getirenlerin Allah cezasını versin ya Rabbim. Amin. Gerçekten Allah bizi bu hale getirenlerin Allah cezasını versin.

Başka bir vatandaş ise: Vekilim hoş geldiniz. Buyurun bakalım nasılsınız? Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?

Vatandaş: Lütfen lütfen ben şey istemiyorum. Ben sadaka istemiyorum lütfen, ben sadaka istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum ya.

Vatandaş: Hep beraber ama, hep beraber. El ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Gerçekten iyi ki varsın bu ülke.

Ali Mahir Başarır: Ne yapmam gerekiyorsa Elimden geldiği kadar yapacağım. Tamam mı üzülme sen.

Ali Mahir Başarır: Her bir damla gözyaşına kurban olurum ben. Üzülme. Düzelteceğiz, söz. Lütfen, bizim hakkımızı Daha görecek günlerimiz var. Sağ ol.

Vatandaş: Umarım, zaten hükümetin gittiğini görmeden zaten ben ölmek istemiyorum. Aman, ne ölümü, asla. Yaşayacağız.