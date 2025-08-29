S&P500 endeksinde rekor serisi sona erdi

Yayınlanma:
Nvidia'nın açıkladığı raporıun ardından günlerdir rekor üstüne rekor kıran New York borsasının S&P500 endeksi haftayı bir adım geri atarak kapattı. Ağustos ayının son işlem gününde Wall Street'te genel bir düşüş hakim oldu.

New York borsası, ABD’den gelen enflasyon ve dış ticaret verilerinin ardından haftanın son işlem gününü değer kaybıyla tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 45.544,88 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 6.460,26 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 21.455,55 puana geriledi.

ABD’de açıklanan veriler fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Kovulan Merkez Bankası üyesi Trump'a dava açtıKovulan Merkez Bankası üyesi Trump'a dava açtı

Borsadaki hareketlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi de takip edildi. Trump’ın girişimine karşı dava açan Cook’un talebi, ilk duruşmada karara bağlanmadı.

Öte yandan, ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cook hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu. Pulte, Cook’un Fed’de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkında yanlış beyanda bulunduğunu öne sürdü.

New York borsası, pazartesi günü İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

