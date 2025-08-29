S&P500 endeksinde rekor serisi sona erdi

Nvidia'nın açıkladığı raporıun ardından günlerdir rekor üstüne rekor kıran New York borsasının S&P500 endeksi haftayı bir adım geri atarak kapattı. Ağustos ayının son işlem gününde Wall Street'te genel bir düşüş hakim oldu.

