Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı verilerini paylaştı, finans dünyasındaki iyimser hava yerini endişeye bıraktı. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), sert düştü.

Merkez Bankası'nın açıkladığı 2025 yılı Aralık ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri, sektördeki tedirginliğini gözler önüne serdi. Kasım ayında toparlanma sinyalleri vererek 184,6 seviyesine çıkan güven endeksi, yılın son ayında kan kaybetti.

7,4 PUANLIK KAYIP: İBRE AŞAĞI DÖNDÜ

Açıklanan verilere göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Aralık ayında bir önceki aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine geriledi.

Finansal istikrar kimin istikrarı? Enflasyonu da borcu da halk yüklendi!

Düşüşün genele yayılması ise dikkat çekti. Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında; "son üç aydaki iş durumu", "son üç aydaki hizmet talebi" ve "gelecek üç aydaki talep beklentisi" olmak üzere tüm göstergeler güveni aşağı çekti.

İŞLER KESAT, TALEP DÜŞÜK

Sektör temsilcilerinin yanıtları, piyasadaki durgunluğu gözler önüne serdi:

İş Durumu: Son 3 ayda işlerin açıldığını söyleyenlerin sayısı bir önceki aya göre azaldı.

Talep: Hem geride kalan 3 ayda hizmetlere olan talep, hem de gelecek 3 aya dair beklentiler zayıfladı.

İstihdam: Finans sektöründe yeni personel alımı veya istihdam artışı bekleyenlerin iyimserliği de bu ay yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı.

SİGORTA HARİÇ HER YER KIRMIZI

Sektörel bazda bakıldığında en büyük kırılma "yardımcı faaliyetler" grubunda yaşandı.

Finansal Hizmet Faaliyetleri: Güven endeksi 7,9 puan azaldı.

Finans ve Sigorta için Yardımcı Faaliyetler: En sert düşüş burada görüldü, endeks tam 17,9 puan çakıldı.

Sigorta ve Emeklilik: Pozitif ayrışan tek kalem oldu. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektörü 0,1 puanlık sembolik bir artışla yerini korudu.