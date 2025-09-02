CHP kararı sonrası risk algısı yükseldi: Türkiye'nin CDS'i 7 puanlık artış!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek yerine kayyum atanmasının ardından, finansal piyasalarda risk algısı yeniden yükseldi. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 7 puan artarak 273,7 seviyesine çıktı.

CHP kararının hemen ardından Borsa İstanbul da büyük bir düşüş yaşamıştı.

CDS NEDİR? KREDİ RİSK PRİMİ NEYİ GÖSTERİR?

Finans dünyasında önemli bir gösterge olarak kabul edilen CDS (Credit Default Swap - Kredi Risk Primi), bir ülkenin ya da şirketin borcunu ödeyememe ihtimaline karşı sigorta işlevi gören bir araçtır. Yatırımcılar, bu primi dikkate alarak ilgili ülkenin mali güvenilirliğini ölçer ve pozisyonlarını buna göre şekillendirir.

CDS primindeki artış, o ülkenin kredi riskinin yükseldiğine, yani yatırımcı gözünde güven kaybı yaşandığına işaret eder. Tersine, CDS’in düşmesi, piyasada risk algısının azaldığını gösterir. Bu nedenle, CDS değerleri siyasi gelişmeler, ekonomik veriler ve küresel belirsizlikler gibi unsurlardan doğrudan etkilenir.

CDS ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’nin CDS oranının 273,7 seviyesine yükselmesi, piyasaların mevcut siyasi gelişmeleri belirsizlik unsuru olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve kayyum kararı, yatırımcı nezdinde siyasi tansiyonun arttığı algısını besleyerek kredi risk primini yukarı taşıdı.

YATIRIMCILAR İÇİN RİSK GÖSTERGESİ

Kredi risk primi, yatırımcılar açısından bir tür finansal barometre olarak işlev görüyor. CDS değerleri yükseldiğinde, yabancı yatırımcılar için ülkeye sermaye girişinde isteksizlik oluşabilirken, faiz oranları üzerinde de baskı oluşabiliyor. Bu nedenle CDS, sadece devletin borçlanma maliyetini değil, genel ekonomik güveni de doğrudan etkileyebiliyor.