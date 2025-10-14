CEO tarih verdi: Türkiye’de kapış kapış satılan otomobil artık üretilmeyecek!

Yayınlanma:
Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan’ın üretiminin en geç 2026 yılının haziran ayında sona ereceğini duyurdu. Elordu, “Boşalacak üretim kontenjanını yeni bir modelle doldurmak istiyoruz” dedi.

Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, CNBC-e ekranlarında katıldığı canlı yayında otomotiv sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

"2026’NIN HAZİRANINA KADAR ÜRETİMİ SONLANDIRMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”

Elordu, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmayı sürdüren Egea Sedan’ın üretiminin planlanan süre içinde tamamlanacağını belirterek, “Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimi uzatma kararı alsak bile bu en fazla 6 aylık bir süre olacak. 2026’nın haziranına kadar üretimi sonlandırmayı öngörüyoruz” dedi.

“YENİ MODELLE ÜRETİM KAPASİTESİNİ KORUMAK İSTİYORUZ”

Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte boşalacak üretim kapasitesini yeni bir modelle doldurmak istediklerini ifade eden Elordu, “Müşteri tercihleri artık sedan modellerden SUV’lara doğru kayıyor. Bu değişimi iyi okumamız gerekiyor. Egea’nın başarısı doğru ürünü doğru fiyata sunmamızdan kaynaklandı. Şimdi de aynı stratejiyi yeni modelimizle sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

2015’te banttan inen ilk Egea’dan bu yana yaklaşık 700 bin adetlik satışa ulaştıklarını vurgulayan Elordu, toplam üretimin 1 milyon 350 bin seviyesinde olduğunu belirtti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in eylül ayı ve ocak-eylül döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

otomobil.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

