Rusya, geniş yüzölçümü nedeniyle otomobil pazarı açısından her zaman güçlü güçlerden biri olmuştur; 17.075.400 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük ülkesi olup, Avrupa'nın doğu kısmının büyük bir bölümünü ve Kuzey Asya'nın neredeyse tamamını kaplamaktadır .

Bu, geleneksel olarak , tüm süreç boyunca oldukça güçlü bir otomobil pazarını koruduğu anlamına geliyordu . Ancak, Ukrayna savaşından sonra ,﻿ hem büyük Batılı şirketlerin kaçışı hem de askeri teknolojilere yönelik artan fonlama, kaynakların kritik pazar sektörlerinden uzaklaştırılmasına yol açtığı için pazarda önemli boşluklar oluşmaya başladı .

Sorun, mevcut modellerin mevcudiyetine rağmen Rusların artık yeni araç satın alacak satın alma gücüne sahip olmaması nedeniyle otomobil pazarını da doğrudan etkiledi. 2025'in başından bu yana yüzlerce bayi iflas etti ve geri kalanların yaklaşık %30'u da kapanma riskiyle karşı karşıya . Binek araç satışları on yıl öncesine göre 2-2,5 kat azaldı. Sadece bu yıl, yeni otomobil satışları 2024'e göre %20'den fazla azaldı. Ocak-Ağustos 2025 arasında satışlar geçen yıla göre %23 azaldı ve yıl sonuna kadar yaklaşık %20 daha düşük olacağı ve toplam satışların 1,25 milyon aracın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bunun doğrudan bir sonucu olarak, pazarın büyük bir bölümünü ele geçirmiş ve Rusya-Çin arasındaki yakın ticari ilişkilerden faydalanan Çinli şirketler de dahil olmak üzere, tüm markalardan yüzlerce otomobil bayisi kapanıyor . Yandex verilerine göre , ocak ayından eylül ayının başına kadar bayi sayısı %9 düşerek 7.284'e geriledi.

Mevcut veriler, ekonomik sorunların en çok şehir merkezlerini etkilediğini gösteriyor. Rostov-na-Donu'da bayi sayısı %29,3, Voronej'de %19 ve Krasnoyarsk'ta %17 azaldı.

Analistler, krizin temel nedeninin, yılda sadece 220-250 araç satan bir bayinin faaliyet göstermesini neredeyse imkansız hale getiren halktan gelen talep eksikliği olduğunu belirtiyor. Ayrıca, araç kredilerindeki yüksek faiz oranları, finansmana erişimin kısıtlı olması, vergiler nedeniyle artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve tüketicilerin ellerindeki tüm kaynakları tasarruf etme zorunluluğu, krizi daha da kötüleştiren başlıca faktörler olarak gösteriliyor .