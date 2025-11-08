Büyük ikramiyenin miktarı belli oldu: Milli Piyango biletleri ne kadar?

Büyük ikramiyenin miktarı belli oldu: Milli Piyango biletleri ne kadar?
Yayınlanma:
Milli Piyango'nun 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye miktarı belli oldu. İşte bilet fiyatlarından, ikramiye miktarına tüm detaylar...

Yeni yıl yaklaşırken, Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için hazırlıklar başladı. Bu yılın büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı. Güncel kura göre bu tutar yaklaşık 18,95 milyon dolara karşılık geliyor.

TOPLAM İKRAMİYE 4,6 MİLYAR TL’Yİ AŞIYOR

2024/11/27/milli-piyango-yilbasi-cekilisi-buyuk-ikr-441915-130460.jpg

Milli Piyango İdaresi’nin açıklamasına göre, yılbaşı gecesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak ve çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar sürecek.

Ayrıca, özel çekiliş kuralına göre büyük ikramiye bilet payına bakılmaksızın, isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak bölüştürülecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?2024/09/23/piyango.jpg

Milli Piyango 2026 Yılbaşı biletleri 9 Kasım 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Vatandaşlar biletlerini sabit ve gezici bayilerden veya online platformlardan satın alabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

piyango-bilet.png

Çeyrek bilet: 200 TL

Yarım bilet: 400 TL

Tam bilet: 800 TL

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

2023/12/31/piyango3.jpeg

Çekilişin ardından vatandaşlar, amorti dahil tüm sonuçları Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

