Bugüne kadar kaç TOGG satıldı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Milli Teknoloji Atölyesi ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarının açılışında konuştu.

Kacır: "Bugüne kadar üretilen 70 binin üzerinde TOGG sahipleri ile buluştu" diyerek satılan TOGG miktarını açıkladı.

Türkiye’nin araştırma kapasitesine değinen Kacır, “Son 23 yılda büyük bir atılım yaptık. Türkiye’de bir yılda hazırlanan bilimsel makale sayısı 9 binden 52 bine ulaştı. Bilimsel yayın üreten ülkeler sıralamasında 22. sıradayken 14. sıraya yükseldik” dedi.

70 BİN TOGG SATILDI

Dijitalleşme, otonom sürüş ve iklim değişikliğinin küresel otomotiv sektörünü yeniden şekillendirdiğini kaydeden Kacır, Türkiye’nin bu dönüşümden güçlü çıkacağını dile getirdi.

“Elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg, yalnızca vizyonumuzun sembolü değil; aynı zamanda kararlılığımızın en somut göstergesidir. Bursa’da bugüne kadar 70 binden fazla Togg üretildi ve sahipleriyle buluştu” dedi.

BATARYA VE KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ

Bakan Kacır, TOGG ve proje ortaklarıyla birlikte ilk yerli batarya paketinin geliştirildiğini belirtti. Yeni teknolojiler sayesinde araçların menzilinin artacağını, ağırlıklarının ise düşeceğini vurguladı. Ayrıca laboratuvarlarda kompozit malzeme teknolojilerinin de geliştirileceğini ifade etti.