Bugün satışta: 438 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası!

Bugün satışta: 438 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Pegasus, yurt dışı uçuşları için kampanyasını açıkladı. Seyahat tutkunları, (9 Euro 438,22 TL) + vergilerden başlayan fiyatlarla 7-8 Ekim 2025 tarihleri arasında ucuz bilet kampanyasından faydalanabilecek.

Pegasus, ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olacağını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı.

THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!

Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak.

ppp.jpg

BUGÜN SATIŞTA

Pegasus, ucuz bilet kampanyası ile birlikte (9 Euro 438,22 TL) + vergilerle seyahat etme imkanı sağlıyor.

Uygun fiyatlı biletler yalnızca belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Ucuz bilet fırsatını kaçırmak istemeyenler, 7-8 Ekim tarihleri arasında Pegasus’un resmi internet sitesi üzerinden biletlerini alabilecek.

KAMPANYA HANGİ ROTALARI KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:

İstanbul Sabiha Gökçen – Şarm El-Şeyh
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Tel Aviv
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana
Pegasus Hava Yolları

İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih
Pegasus Hava Yolları

İzmir – Basel
Pegasus Hava Yolları

İzmir – Düsseldorf
Pegasus Hava Yolları

İzmir – Köln
Pegasus Hava Yolları

İzmir – Stuttgart
Pegasus Hava Yolları

İzmir – Viyana
Pegasus Hava Yolları

Kayseri – Amsterdam
Pegasus Hava Yolları

Konya – Kopenhag
Pegasus Hava Yolları

Trabzon – Düsseldorf

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Ekonomi
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Fuarlarda kurallar değişti
Fuarlarda kurallar değişti