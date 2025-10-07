Bugün satışta: 438 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası!

Pegasus, ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olacağını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı.

THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!

Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak.

BUGÜN SATIŞTA

Pegasus, ucuz bilet kampanyası ile birlikte (9 Euro 438,22 TL) + vergilerle seyahat etme imkanı sağlıyor.

Uygun fiyatlı biletler yalnızca belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Ucuz bilet fırsatını kaçırmak istemeyenler, 7-8 Ekim tarihleri arasında Pegasus’un resmi internet sitesi üzerinden biletlerini alabilecek.

KAMPANYA HANGİ ROTALARI KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:

İstanbul Sabiha Gökçen – Şarm El-Şeyh

İstanbul Sabiha Gökçen – Tel Aviv

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp

İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana

İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih

İzmir – Basel

İzmir – Düsseldorf

İzmir – Köln

İzmir – Stuttgart

İzmir – Viyana

Kayseri – Amsterdam

Konya – Kopenhag

Trabzon – Düsseldorf