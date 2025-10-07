Bugün satışta: 438 liraya yurt dışına uçak bileti kampanyası!
Pegasus, ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olacağını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı.
Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak.
BUGÜN SATIŞTA
Pegasus, ucuz bilet kampanyası ile birlikte (9 Euro 438,22 TL) + vergilerle seyahat etme imkanı sağlıyor.
Uygun fiyatlı biletler yalnızca belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Ucuz bilet fırsatını kaçırmak istemeyenler, 7-8 Ekim tarihleri arasında Pegasus’un resmi internet sitesi üzerinden biletlerini alabilecek.
KAMPANYA HANGİ ROTALARI KAPSIYOR?
Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:
İstanbul Sabiha Gökçen – Şarm El-Şeyh
İstanbul Sabiha Gökçen – Tel Aviv
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp
İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana
İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih
İzmir – Basel
İzmir – Düsseldorf
İzmir – Köln
İzmir – Stuttgart
İzmir – Viyana
Kayseri – Amsterdam
Konya – Kopenhag
Trabzon – Düsseldorf
