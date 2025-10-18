Bugün dolar ve euro ne kadar?

Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yayınlanma:
18 Ekim 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları belli oldu. Bankalararası piyasadan alınan verilere göre dolar günü 42,01 TL, Euro ise 49,08 TL seviyesinde tamamlarken; TCMB’nin faiz kararları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönü üzerinde belirleyici oldu.

“Döviz bugün ne olur?” sorusu, küresel ve yerel ekonomik gelişmelere bağlı olarak her gün farklı yanıtlar buluyor.

Piyasadaki dalgalanmaları anlamak isteyenler, döviz kurlarına ilişkin son haberleri, uzman yorumlarını ve ekonomi yazarlarının analizlerini yakından takip ediyor.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

dolar.jpg

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. Dolar ve Euro, yatırımcıların yakın takibinde olduğu günü yukarı yönlü kapanışlarla tamamladı.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor? İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41 - 42 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 42,01 TL seviyesinde işlem gördü.

Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 49,08 TL seviyesine yükseldi.

Dolar/TL:

Alış: 41,7899 TL

Satış: 42,0187 TL

Euro/TL:

Alış: 48,7251 TL

Satış: 49,0800 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

