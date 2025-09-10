Bu sese kulak verin! Emeklinin feryadı bu sefer Edirne'den yükseldi

Ekonomide meydana gelen belirsizlikten yurttaşlar kötü etkilenmeye devam ediyor. Edirne'de halk günü düzenleyen bir marketten indirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyen yurttaşlar sıraya girdi.

Emekli bir yurttaş alışveriş yapabilmek için marketlerin halk günlerini beklediklerini ifade etti.

"MARKETLERİN İNDİRİM GÜNLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Edirne'de vatandaşların uygun fiyattan alışveriş yapabilmesi için bir market, çarşamba ve cumartesi günlerinde halk günü düzenliyor.

Halk günü kapsamında sebze ve meyve fiyatlarında indirim yapan markete kışlık hazırlığı yapan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Markete alışveriş için gelen emekli Aysu Dakni, "Çarşamba günleri, indirim günleri olduğu için uygun, biz emekliyi idare ediyor. Çarşamba, cumartesi indirim günlerini bekliyoruz. Emekli olduğumuz için bize onlar hitap ediyor" diye konuştu.

“MÜŞTERİLERİN BEKLENTİLERİNİ BU ŞEKİLDE KARŞILADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Market müdürü Hasan Ak, şunları söyledi:

"Yoğunluğun sebebi sezon itibarıyla domates, kırmızı biberde insanların alışverişe yönelmesi, dolayısıyla biz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri taze mal geliyor bize… Çarşamba ve cumartesi günleri halk günleri yapıyoruz. Halk günlerinde fiyatları daha uygun insanlara sunuyoruz. Müşterilerin beklentilerini bu şekilde karşıladığımızı düşünüyoruz."