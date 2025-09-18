Bu kez resmen Mehmet Şimşek açıkladı: İmamoğlu'nu tutuklamanın maliyeti dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı döneme ilişkin Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonun ardından borsa çakılmış, sert satışlar olmuştu.

Ancak ekonomi yönetimi bunu uzunca süre görmezden gelmiş ve 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump ek gümrük vergisi tarifelerini açıklayınca rahatlamıştı. Çünkü artık ekonomide kırmızıya vuran ibrelerin nedeni olarak tarifeleri gösterebileceklerdi.

Uzunca süre ekonomideki kaybı reddeden iktidar artık bu sorudan kaçamıyor

CHP’Lİ ÖZLALE EKONOMİK BEDELİ SORDU

CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomik sonuçlarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu. Özlale, söz konusu gelişmenin hem yurt içinde demokratik kriz yarattığını hem de uluslararası alanda Türkiye’ye dair siyasi risk algısını ciddi biçimde yükselttiğini vurguladı.

Ayrıca önerge metninde, "Bu süreç, yatırımcı güvenini sarstı; döviz kuru ve Borsa İstanbul başta olmak üzere tüm finansal göstergelerde ciddi bozulmalar gözlendi. Türk Lirası, 19 Mart'tan itibaren rekor seviyede değer kaybetti. Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri ise rezervlerde büyük erimeye neden oldu" ifadesine yer verildi.

Türkiye tarihindeki en sert rezerv kaybı!

Bu tespitlerin ardından, “14-21 Mart tarihleri arasında yaşanan toplam rezerv kaybı ne kadardır? Bu kaybın başlıca nedenleri nelerdir?” sorusu yöneltildi.

BRÜT VE NET REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Soru önergesine yanıt veren Bakan Şimşek, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 171,1 milyar dolar, net rezervlerin ise 73,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Ancak, 21 Mart itibarıyla brüt rezervlerin 163,1 milyar dolara, net rezervlerin ise 62,1 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Böylece yalnızca bir haftada net rezervlerde yaklaşık 11 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığı resmi olarak doğrulanmış oldu.

"EKONOMİK PROGRAMLA UYUMLU" AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, döviz müdahalelerinin ekonomi politikalarıyla uyumlu olup olmadığına dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Döviz arz ve talebini şekillendiren temel faktörler; uygulanan para ve maliye politikaları, dış ticaret dengesi, sermaye hareketleri, ekonomik güven ve beklentiler gibi değişkenlerdir. Piyasalarda istikrarın sürdürülmesi amacıyla, ilgili kurumlarımız çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ekonomi programıyla birlikte, mali ve finansal istikrarı güçlendirmek için gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.”

REZERV KAYBININ KAMUYA MALİYETİ DEVASA

CHP’nin milletvekillerine ilettiği saha çalışması bilgilendirme notuna göre, 19 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında döviz piyasasına yapılan müdahalelerin toplam bedeli 60 milyar dolara ulaştı.

Bu süreçte devletin üstlendiği ekonomik yükün 3,9 trilyon TL olduğu kaydedilirken, özel sektöre yansıyan maliyetin de 2,1 trilyon TL seviyesine çıktığı belirtildi.