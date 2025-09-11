Brent petrol düştü: Akaryakıta indirim mi geldi?

Yayınlanma:
Akaryakıtta güncel tabela merak ediliyor. Brent petrol düşüşe geçerken bu hareketlenemlerden etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompalara yansıtıldı.

MOTORİNE GECE YARISI ZAM YANSITILDI

Motorin fiyatlarına yapılan 2 lira 5 kuruşluk artış, gece yarısından itibaren pompada uygulanmaya başlandı. İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıktı.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti. Gelen zamlardan sonra 11 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

