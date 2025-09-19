Borsada manipülasyon iddiasıyla 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirierek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan şüphelilerden 13’ü için tutuklama, 6’sı için ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı.

Hakimlik, 13 kişinin tutuklanmasına, diğer 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.