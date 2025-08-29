Borsada alarm zilleri: Dow Jones ve Nasdaq düşüşte

Borsada alarm zilleri: Dow Jones ve Nasdaq düşüşte
Yayınlanma:
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalarak 45.590,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.489,28 puana ve​ Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 21.630,33 puana indi.

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

newyorkborsasi.jpg

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,9 ile son beş ayın en hızlı artışını gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı ise temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara yükseldi. Dört ayın en yüksek seviyesine çıkan mal ticareti açığı, beklentilerin de üzerinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte, Cook'un Fed'de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkındaki "yanlış beyanı" ve üçüncü bir mülkü üzerindeki mortgage ile ilgili Adalet Bakanlığına ceza soruşturması açılması için ikinci bir başvuruda bulundu.

Cook'un Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Kaynak:AA

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Ekonomi
Çok konuşulacak tahmin: "Bitcoin bir milyon dolar olacak"
Çok konuşulacak tahmin: "Bitcoin bir milyon dolar olacak"
Hasadı bitti: 5 litrelik şişelerde bedava dağıtılacak
Hasadı bitti: 5 litrelik şişelerde bedava dağıtılacak
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı