Borsa İstanbul'da takas süresini kısaltıma adımı

Borsa İstanbul, küresel piyasalarda yaşanan takas sürelerinin kısaltılması eğiliminde önemli bir adım atarak, T+1 takas sistemine geçiş için 2026 yılına yönelik bir plan duyurdu. Borsa, 5 Ocak 2026'da uçtan uca testlerin yapılabilmesi için ortamları faaliyete geçirecek.

2026 SONUNDA "T+1" SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Borsa İstanbul Grubu, 5 Ocak 2026'dan itibaren T+1 takas sistemine geçiş için hazırlıkları hızlandıracak. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yayımlanan duyuruda, küresel piyasalarda bu konuda büyük bir eğilim yaşandığına dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri "T+1" sistemine geçişi tamamladı, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere gibi ülkeler ise bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

TAKAS SÜRELERİNİN KISALMASI GEREKLİ

Borsa İstanbul Grubu, sermaye piyasasında işlem yapan yatırımcıların işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasalara uyum sağlamayı amaçlıyor. Bu nedenle, T+1 geçişi için kapsamlı bir değerlendirme sürecini ele aldı. Sürecin, piyasa paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak sürdüğü ifade edilidi. Yapılan açıklamada, bu geçişin piyasa katılımcıları üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dair analizlerin tamamlanmasının önemine vurgu yapıldı.

GEÇİŞ İÇİN TESTLER 2026’DA BAŞLAYACAK

5 Ocak 2026 tarihinde, "T+1" sistemine geçişin etkinliğini test etmek amacıyla uçtan uca testlerin yapılabilmesi için gerekli ortamların faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu test süreci, tüm piyasa üyelerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek. Testlerin zamanında ve eksiksiz yapılması, sistemsel risklerin minimuma indirilmesini hedefliyor.

SÜREÇ, ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUMUNUN BİR ADIMI

Borsa İstanbul’un duyurusunda, her piyasa paydaşının kendi iç süreçlerini gözden geçirerek azami uyumu sağlamasının önemine dikkat çekildi. Sürecin teknik bir dönüşümün yanı sıra, sermaye piyasasının uluslararası standartlara uyumunu güçlendirecek stratejik bir adım olduğunun altı çizildi. Başarıyla tamamlanması durumunda, bu değişiklik piyasaya güvenilirliği artıracak ve yatırımcı ilgisini pekiştirecek.

Geçişin 31 Aralık 2026 tarihinde bir bütünen tamamlanması amaçlanıyor. Borsa İstanbul Grubu, yeni takas döngüsüne uyum sağlamak amacıyla piyasa paydaşlarının gereken tüm ön hazırlıkları yapmalarını bekliyor.