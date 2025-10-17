Borsa İstanbul haftanın son gününe düşük başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı. Endeks, güne yüzde 0,31’lik düşüşle 10.338,24 puandan başladı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Dün satış baskısının etkili olduğu Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kayıpla 10.370,78 puandan kapatmıştı. Bugün açılışta endeks 32,55 puan gerileyerek 10.338,24 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi ise yüzde 0,35 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla artış yüzde 0,96 ile madencilikte görülürken, turizm sektörü yüzde 1,10’luk düşüşle en fazla gerileyen oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

ABD’de hükümetin kapanmasının sürmesi ve bankacılık sektörüne yönelik endişeler, küresel piyasalarda satış baskısını artırıyor. Bu durum, yurt içi piyasaların da yönü üzerinde etkili oluyor.

TCMB ANKETİ VE AVRUPA ENFLASYONU

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ile kısa vadeli dış borç istatistiklerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi’ndeki tüketici enflasyonu verilerinin izleneceğini ifade ediyor.

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle kamu kurumlarına ait veri akışının bugün gerçekleşmeyeceğini hatırlatan analistler, teknik olarak BIST 100 endeksi için 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.400 ve 10.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.