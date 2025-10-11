Borsa'nın bir numarası belli oldu

Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren araçlar belli oldu. Borsanın en değerli şirketleri de açıklandı. İşte borsanın en'leri...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kaybıyla 10.720,36 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks en düşük 10.654,20, en yüksek ise 10.928,38 puanı gördü.

SEKTÖR ENDEKSLERİ

2022/05/05/imalat-sanayi-gerileme.jpg

Sanayi Endeksi: %1,05 azalışla 13.937,70 puan

Teknoloji Endeksi: %0,48 düşüşle 27.805,56 puan

Mali Endeks: %0,45 artışla 14.416,48 puan

Hizmetler Endeksi: %0,63 yükselişle 10.957,70 puan

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

2023/05/18/halka-arz-hisse-almak-karli-mi.jpg

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ: %22,30 artış

Grainturk Holding AŞ: %17,76 artış

Aksa Enerji: %17,38 artış

Bu hisseler, yatırımcılarına haftalık bazda en yüksek kazancı sağladı.

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

2024/05/18/hisse1.jpg

Destek Finans Faktoring AŞ: %18,87 değer kaybı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji: %9,82 düşüş

Fenerbahçe Futbol AŞ: %8,47 düşüş

Bu hisseler, haftanın en çok değer kaybedenleri olarak öne çıktı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

2024/05/18/hisse4.jpg

Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirketler ise şu şekilde sıralandı:

ASELSAN: 973,56 milyar TL

Garanti BBVA: 546,42 milyar TL

Türk Hava Yolları (THY): 432,98 milyar TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

