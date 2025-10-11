Borsa'nın bir numarası belli oldu
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kaybıyla 10.720,36 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks en düşük 10.654,20, en yüksek ise 10.928,38 puanı gördü.
SEKTÖR ENDEKSLERİ
Sanayi Endeksi: %1,05 azalışla 13.937,70 puan
Teknoloji Endeksi: %0,48 düşüşle 27.805,56 puan
Mali Endeks: %0,45 artışla 14.416,48 puan
Hizmetler Endeksi: %0,63 yükselişle 10.957,70 puan
Hafta kapanışında piyasalar karıştı: Borsa geriledi altın fırtınası devam etti
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ: %22,30 artış
Grainturk Holding AŞ: %17,76 artış
Aksa Enerji: %17,38 artış
Bu hisseler, yatırımcılarına haftalık bazda en yüksek kazancı sağladı.
HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ
Destek Finans Faktoring AŞ: %18,87 değer kaybı
Kontrolmatik Teknoloji Enerji: %9,82 düşüş
Fenerbahçe Futbol AŞ: %8,47 düşüş
Bu hisseler, haftanın en çok değer kaybedenleri olarak öne çıktı.
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirketler ise şu şekilde sıralandı:
ASELSAN: 973,56 milyar TL
Garanti BBVA: 546,42 milyar TL
Türk Hava Yolları (THY): 432,98 milyar TL