Borsa İstanbul haftanın son günü yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,47 artarak 10.879,47 puana ulaştı.

Borsa İstanbul CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak kayyum atanması kararından önce 11.500'ün üzerinde çıkmıştı. Ancak siyasi kriz sonrası BIST 100 endeksi ciddi değer kaybına uğramıştı.

DÜN YÜZDE 0,85 DEĞER KAZANMIŞTI

Dünkü işlem gününde alıcılı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 oranında yükselişle 10.828,93 puandan kapattı. Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanışa kıyasla 50,54 puanlık artışla 10.879,47 seviyesine çıktı.

SEKTÖRLERDE GENEL GÖRÜNÜM POZİTİF

Açılışla birlikte daha önce 7 puan değer kaybeden bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi ise yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla prim yapan sektör yüzde 1,26 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Öte yandan, tek kayıp yaşayan sektör ise yüzde 0,76 gerileyen turizm endeksi olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalar ise pozitif seyrini sürdürüyor. ABD'de iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyalleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırdı. Bu durum, piyasalarda risk iştahını destekliyor.

GÖZLER YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE

Uzmanlar, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi verisinin, yurt dışında ise özellikle Avro Bölgesi GSYH, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik analiz tarafında ise BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri destek olarak izleniyor.